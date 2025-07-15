Nike ACG "Smith Summit"
女子拒水半身裙
¥999
为确保 Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水半身裙能够轻松驾驭户外冒险，我们在大本德国家公园的奇瓦瓦沙漠进行了测试。这款单品以旅行需求为灵感，采用拒水面料和拉链口袋，搭配内置按扣设计，便于调整裙摆造型。
- 显示颜色： 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白
- 款式： HV0580-229
Nike ACG "Smith Summit"
¥999
为确保 Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水半身裙能够轻松驾驭户外冒险，我们在大本德国家公园的奇瓦瓦沙漠进行了测试。这款单品以旅行需求为灵感，采用拒水面料和拉链口袋，搭配内置按扣设计，便于调整裙摆造型。
灵感源自西得克萨斯
在结束大本德国家公园的独木舟露营之旅后，这款半身裙经焕新升级。面料印花灵感源自奇瓦瓦沙漠中的仙人掌，左侧拉链口袋拉链头饰有 ACG 仙人掌装饰，缔造出众外观。
出众面料
弹性梭织面料结合加固接缝设计，经久耐穿，助力轻松驾驭越野小径。拒水面料，令你无惧天气变化，畅享舒适感受。
其他细节
- 弹性腰部搭配织带腰带，打造理想贴合感
- 附加 ACG 三角钩环，便于固定装备
产品细节
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 中腰剪裁，宽松版型
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白
- 款式： HV0580-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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