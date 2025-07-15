 
Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水半身裙 - 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白

Nike ACG "Smith Summit"

女子拒水半身裙

¥999
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为确保 Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水半身裙能够轻松驾驭户外冒险，我们在大本德国家公园的奇瓦瓦沙漠进行了测试。这款单品以旅行需求为灵感，采用拒水面料和拉链口袋，搭配内置按扣设计，便于调整裙摆造型。


  • 显示颜色： 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV0580-229

Nike ACG "Smith Summit"

¥999

为确保 Nike ACG "Smith Summit" 女子拒水半身裙能够轻松驾驭户外冒险，我们在大本德国家公园的奇瓦瓦沙漠进行了测试。这款单品以旅行需求为灵感，采用拒水面料和拉链口袋，搭配内置按扣设计，便于调整裙摆造型。

灵感源自西得克萨斯

在结束大本德国家公园的独木舟露营之旅后，这款半身裙经焕新升级。面料印花灵感源自奇瓦瓦沙漠中的仙人掌，左侧拉链口袋拉链头饰有 ACG 仙人掌装饰，缔造出众外观。

出众面料

弹性梭织面料结合加固接缝设计，经久耐穿，助力轻松驾驭越野小径。拒水面料，令你无惧天气变化，畅享舒适感受。

其他细节

  • 弹性腰部搭配织带腰带，打造理想贴合感
  • 附加 ACG 三角钩环，便于固定装备

产品细节

  • 96% 锦纶/4% 氨纶
  • 中腰剪裁，宽松版型
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其/军裤卡其/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HV0580-229

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