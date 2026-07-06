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Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水半身裙 - 海玻璃色/矿物岩板蓝/山峰白

Nike ACG "Smith Summit"

女子防晒拒水半身裙

10% 折让

Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水半身裙采用宽松版型，助你从容应对多变天气。 拒水防晒梭织面料，无论晴雨皆可帮助身体保持舒适，塑就日常佳选。


  • 显示颜色： 海玻璃色/矿物岩板蓝/山峰白
  • 款式： IB4432-020

Nike ACG "Smith Summit"

10% 折让

Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水半身裙采用宽松版型，助你从容应对多变天气。 拒水防晒梭织面料，无论晴雨皆可帮助身体保持舒适，塑就日常佳选。

灵感源自史密斯巨岩

“Smith Summit”系列起初在美国俄勒冈州设计和测试，设计灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。 在探险过程中，我们的团队意识到应对多变天气时，多功能性至关重要。

多变风范

内置按扣设计可自由调节裙长，从加长到中长版型，一扣轻松转换。 半身裙的裙摆融入松紧抽绳，可供定制个性化外观。

出众面料

弹性梭织面料结合加固接缝设计，经久耐穿，助力轻松驾驭越野小径。 具备拒水性能和紫外线防护设计，助你畅享舒适感受，无惧天气变化。

其他细节

  • 弹性腰部搭配织带腰带，打造理想贴合感
  • 附加钩扣设计，便于固定装备

产品细节

  • UPF 40+
  • 96% 锦纶/4% 氨纶
  • 该产品仅为产品覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 口袋设计
  • 刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 海玻璃色/矿物岩板蓝/山峰白
  • 款式： IB4432-020

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