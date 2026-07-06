第 1 张图片，共 9 张图片
Nike ACG "Smith Summit"
女子防晒拒水半身裙
10% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水半身裙采用宽松版型，助你从容应对多变天气。 拒水防晒梭织面料，无论晴雨皆可帮助身体保持舒适，塑就日常佳选。
- 显示颜色： 海玻璃色/矿物岩板蓝/山峰白
- 款式： IB4432-020
Nike ACG "Smith Summit"
10% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水半身裙采用宽松版型，助你从容应对多变天气。 拒水防晒梭织面料，无论晴雨皆可帮助身体保持舒适，塑就日常佳选。
灵感源自史密斯巨岩
“Smith Summit”系列起初在美国俄勒冈州设计和测试，设计灵感源自该州广袤无垠的荒野和气候。 在探险过程中，我们的团队意识到应对多变天气时，多功能性至关重要。
多变风范
内置按扣设计可自由调节裙长，从加长到中长版型，一扣轻松转换。 半身裙的裙摆融入松紧抽绳，可供定制个性化外观。
出众面料
弹性梭织面料结合加固接缝设计，经久耐穿，助力轻松驾驭越野小径。 具备拒水性能和紫外线防护设计，助你畅享舒适感受，无惧天气变化。
其他细节
- 弹性腰部搭配织带腰带，打造理想贴合感
- 附加钩扣设计，便于固定装备
产品细节
- UPF 40+
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 该产品仅为产品覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 口袋设计
- 刺绣标志
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色/矿物岩板蓝/山峰白
- 款式： IB4432-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。