Nike ACG "Smith Summit"
女子防晒拒水夹克
10% 折让
放手探索，让装备满足你的需求。Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。为了增加穿搭的灵活性，加入双向拉链开襟设计与弹性抽绳下摆，方便调整造型。
- 显示颜色： 淡象牙白/浅卡其/浅骨色
- 款式： HV0584-110
Nike ACG "Smith Summit"
10% 折让
尽情享受阳光，因为你已具备防紫外线保护。
放手探索，让装备满足你的需求。Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。为了增加穿搭的灵活性，加入双向拉链开襟设计与弹性抽绳下摆，方便调整造型。
匠心技术
拒水面料和防紫外线技术，助你在细雨或烈日下保持舒适。后身采用开口设计，结合网眼布拼接里料，提升透气性。
充足储物空间
登山扣？攀岩粉袋？还是零食？拉链工装口袋和两侧大号口袋提供充裕储物空间，让你轻松收纳探险物品。
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- ACG 三角钩环
- 刺绣 ACG 标志
- 内置 "Smith Summit" 故事标签
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白/浅卡其/浅骨色
- 款式： HV0584-110
设计揭秘
该夹克采用应对沙漠环境所需的功能设计，专为俄勒冈州的攀岩胜地史密斯巨岩匠心打造。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。