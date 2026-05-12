Nike ACG "Smith Summit"

¥1,279 ¥1,599 20% 折让

有了紫外线防护功能，你就能尽享阳光；有了满足需求的装备，你就能畅快探险。Nike ACG "Smith Summit" 姚妙同款防晒拒水夹克采用拒水帆布面料，轻松应对潮湿天气，结合背面开口设计，提升透气效果。双向拉链与下摆弹性抽绳，助你自主调节包覆效果。配色 476 为运动员姚妙同款。

匠心技术 拒水梭织面料结合紫外线防护设计，助你在细雨或烈日下保持舒适。背面上部开口设计搭配网眼布拼接里料，缔造舒适透气的穿着感受。 充足储物空间 钩环？镁粉袋？能量补给？拉链工装口袋和两侧大号口袋提供充裕储物空间，让你轻松收纳探险物品。