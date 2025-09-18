Nike ACG "Smith Summit"
巴恩风女子防晒拒水工装长裤
33% 折让
换上 Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水工装长裤，尽情走向户外享受当季乐趣。采用宽松版型，搭配多个口袋，打造自在从容的穿着感受。耐穿梭织面料采用拒水处理，可轻松应对潮湿天气。
- 显示颜色： 貂棕/大学灰/山峰白
- 款式： FN1948-233
Nike ACG "Smith Summit"
33% 折让
换上 Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水工装长裤，尽情走向户外享受当季乐趣。采用宽松版型，搭配多个口袋，打造自在从容的穿着感受。耐穿梭织面料采用拒水处理，可轻松应对潮湿天气。
拒水性能，运动自如
梭织面料略带弹性，助你自如畅动。拒水性能加持，有助于在潮湿天气条件下保持舒适。
充足储物空间
侧边口袋可快捷存取物品，拉链大口袋可安全收纳，背面口袋采用按扣设计，为所需物品提供充裕存储空间。钩环方便将钥匙或其他小物件挂在腰部。
其他细节
- 弹性腰部搭配按扣拉链门襟，打造自在畅动体验
- 双针缝线加固设计，提升耐穿性
产品细节
- UPF 40+
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。侧边口袋/后片口袋：100% 聚酯纤维
- 穿衣者正面左侧饰有刺绣 ACG 标志
- 后身右侧饰有耐克勾刺绣标志
- 可机洗
- 显示颜色： 貂棕/大学灰/山峰白
- 款式： FN1948-233
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。