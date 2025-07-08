 
Nike ACG "Smith Summit" 巴恩风女子防晒拒水工装长裤 - 黑/山峰白

Nike ACG "Smith Summit"

巴恩风女子防晒拒水工装长裤

14% 折让
黑/山峰白
貂棕/大学灰/山峰白

换上 Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水工装长裤，尽情走向户外享受当季乐趣。采用宽松版型，搭配多个口袋，打造自在从容的穿着感受。耐穿梭织面料采用拒水处理，可轻松应对潮湿天气。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN1948-010

Nike ACG "Smith Summit"

14% 折让

换上 Nike ACG "Smith Summit" 女子防晒拒水工装长裤，尽情走向户外享受当季乐趣。采用宽松版型，搭配多个口袋，打造自在从容的穿着感受。耐穿梭织面料采用拒水处理，可轻松应对潮湿天气。

拒水性能，运动自如

梭织面料略带弹性，助你自如畅动。拒水性能加持，有助于在潮湿天气条件下保持舒适。

充足储物空间

侧边口袋可快捷存取物品，拉链大口袋可安全收纳，背面口袋采用按扣设计，为所需物品提供充裕存储空间。钩环方便将钥匙或其他小物件挂在腰部。

其他细节

  • 弹性腰部搭配按扣拉链门襟，打造自在畅动体验
  • 双针缝线加固设计，提升耐穿性

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。侧边口袋/后片口袋：100% 聚酯纤维
  • 穿衣者正面左侧饰有刺绣 ACG 标志
  • 后身右侧饰有耐克勾刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FN1948-010

免费配送和退换货

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更多信息

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