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Nike ACG "Smith Summit"
此沙同款男子工装短裤
10% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 此沙同款男子工装短裤从俄勒冈州中部的史密斯巨岩汲取设计灵感，采用革新升级的宽敞大口袋。略带弹性的面料结合胯下拼接接缝设计，助你自如畅动。配色 476 为此沙同款。
- 显示颜色： 海玻璃色/矿物岩板蓝/黑云衫绿/山峰白
- 款式： HV0594-020
Nike ACG "Smith Summit"
10% 折让
Nike ACG "Smith Summit" 此沙同款男子工装短裤从俄勒冈州中部的史密斯巨岩汲取设计灵感，采用革新升级的宽敞大口袋。略带弹性的面料结合胯下拼接接缝设计，助你自如畅动。配色 476 为此沙同款。
灵感源自史密斯巨岩
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款短裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
整装待发，开启探险
侧边插手口袋和裤腿宽敞大口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。弹性腰部搭配轻盈织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可自由调节贴合效果。腰部右侧挂环上巧搭 ACG 三角钩环。
舒适体验，户外佳选
宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。
产品细节
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 内置 "Smith Summit" 标签
- 按扣拉链门襟设计
- 挂环设计
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。上部口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色/矿物岩板蓝/黑云衫绿/山峰白
- 款式： HV0594-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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