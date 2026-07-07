Nike ACG "Smith Summit"

¥809 ¥899 10% 折让

Nike ACG "Smith Summit" 此沙同款男子工装短裤从俄勒冈州中部的史密斯巨岩汲取设计灵感，采用革新升级的宽敞大口袋。略带弹性的面料结合胯下拼接接缝设计，助你自如畅动。配色 476 为此沙同款。

灵感源自史密斯巨岩

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款短裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

整装待发，开启探险

侧边插手口袋和裤腿宽敞大口袋均配有拉链，可安全收纳随身物品。弹性腰部搭配轻盈织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可自由调节贴合效果。腰部右侧挂环上巧搭 ACG 三角钩环。

舒适体验，户外佳选

宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受。