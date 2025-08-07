Nike ACG "Smith Summit"
男子防晒拒水宽松工装长裤
10% 折让
我们从史密斯巨岩中汲取灵感，推出舒适耐穿的 Nike ACG "Smith Summit" 男子防晒拒水工装长裤。采用宽松版型和可拆式拉链设计，可在气候炎热时转换为短裤。充裕口袋设计，令装备触手可及；右侧挂环处配有钩环，可供挂放钥匙。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FN0429-010
经美国西北地区测试，灵感源自史密斯巨岩
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款长裤，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。
自如畅动，干爽舒适
梭织面料柔韧且具弹性，结合加固接缝设计，助你畅动自如。此外，拒水处理助你在潮湿环境中保持干爽舒适。
经久耐穿，百搭风范
膝盖部位采用 Cordura® 面料，经久耐穿。塑形接缝设计，助你畅动自如。在远足升温时，可通过拉链卸下下方的裤腿，将长裤变为短裤。
妥善收纳，自由出行
配有多个口袋，提供适于远足活动的储物空间。侧边额外口袋和后身口袋，便于携带随身物品。
自由调节，轻松固定
弹性腰部设计搭配轻盈织带腰带，结合快速脱卸 G 型钩扣设计，可自由调节贴合效果。穿着者右侧挂环缀有 ACG 品牌钩环。
其他细节
- 隐藏式按扣拉链门襟
- 裤脚搭配抽绳，自由调节贴合度
产品细节
- UPF 40+
- 裤脚搭配可调节抽绳
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
