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Nike ACG "Solar Chase"
Dri-FIT 女子速干连帽越野跑步防晒衣
¥649
阳光明媚？防紫外线设计，提供出色包覆效果。Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT 女子速干连帽越野跑步防晒衣面料轻盈，导湿速干，连帽设计，贴心考虑马尾辫造型与太阳镜佩戴需求。
- 显示颜色： 海玻璃色/黑云衫绿/山峰白
- 款式： IF1442-020
Nike ACG "Solar Chase"
¥649
阳光明媚？防紫外线设计，提供出色包覆效果。Nike ACG "Solar Chase" Dri-FIT 女子速干连帽越野跑步防晒衣面料轻盈，导湿速干，连帽设计，贴心考虑马尾辫造型与太阳镜佩戴需求。
其他细节
- 图案设计的灵感源自我们的意大利东北部多洛米蒂山脉之旅。从草地到洞穴，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼
- 风帽设计，提升包覆效果。其两侧大号孔眼设计，可穿过眼镜的镜脚；背面开口设计，可让马尾随风摆动
- 这款防晒衣上有一个拉链口袋，你能找到它吗？它位于下摆附近，沿着侧接缝设置。口袋虽小，但空间足以容纳钥匙或耳机
- 休闲剪裁，可内搭或外搭。拇指孔设计，可在运动时稳固衣袖
- 无论手表佩戴在左腕还是右腕，袖口的开口设计都方便你查看时间
产品细节
- UPF 40+
- 反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色/黑云衫绿/山峰白
- 款式： IF1442-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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