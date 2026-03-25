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Nike ACG
Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤
¥949
恶劣天气？Nike ACG Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤采用防风防水面料，助你应对挑战。如果想脱掉，这款轻便的长裤可收纳至后袋中，实现紧凑收纳。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9729-010
Nike ACG
¥949
恶劣天气？Nike ACG Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤采用防风防水面料，助你应对挑战。如果想脱掉，这款轻便的长裤可收纳至后袋中，实现紧凑收纳。
干爽体验
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。
匠心细节
弹性腰部搭配内置抽绳，可供自主调节贴合感。裤脚外侧拉链设计，便于穿脱。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 弹性腰部搭配抽绳
- 反光 ACG 和耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9729-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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