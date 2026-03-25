 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike ACG Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤 - 黑/山峰白

Nike ACG

Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤

¥949

恶劣天气？Nike ACG Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤采用防风防水面料，助你应对挑战。如果想脱掉，这款轻便的长裤可收纳至后袋中，实现紧凑收纳。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9729-010

Nike ACG

¥949

恶劣天气？Nike ACG Storm-FIT ADV 女子防风防水中腰越野跑步长裤采用防风防水面料，助你应对挑战。如果想脱掉，这款轻便的长裤可收纳至后袋中，实现紧凑收纳。

干爽体验

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

匠心细节

弹性腰部搭配内置抽绳，可供自主调节贴合感。裤脚外侧拉链设计，便于穿脱。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 反光 ACG 和耐克勾勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9729-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。