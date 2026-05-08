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Nike ACG Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣 - 浅橄榄绿

Nike ACG

Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣

19% 折让

为了确保这款 Nike ACG Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够抵御风雨和潮湿，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对其进行了测试。这款夹克采用防风防水技术，并配有收紧设计，能够在恶劣天气条件下为你提供保护。不穿时可将这款轻盈夹克收入衣身内侧口袋中。


  • 显示颜色： 浅橄榄绿
  • 款式： IQ6348-371

Nike ACG

19% 折让

为了确保这款 Nike ACG Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够抵御风雨和潮湿，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对其进行了测试。这款夹克采用防风防水技术，并配有收紧设计，能够在恶劣天气条件下为你提供保护。不穿时可将这款轻盈夹克收入衣身内侧口袋中。

便捷携带，说走就走

该夹克可收纳至衣身内侧口袋中，变成一个带有可调节抽绳固定带与储物口袋的小包。

整装待发，开启探险

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。采用全密封接缝结构，搭配正面双向防水拉链和拉链插手口袋上的防护设计，为你提供出色包覆效果。

可调细节

下摆和风帽搭配松紧抽绳设计，打造专属贴合感。

轻松叠搭

采用轻盈锦纶面料，塑就潮湿天气的理想之选；结合宽松版型，方便在需要额外保暖时轻松叠搭其他衣物。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 刺绣 ACG 和 STORM-FIT ADV 标志
  • 左侧拉链口袋的拉链头饰有 ACG Earth 串珠
  • 口袋
  • 内置 "Morpho" 故事贴片
  • ACG 三角钩环
  • 后领内侧挂环设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅橄榄绿
  • 款式： IQ6348-371

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