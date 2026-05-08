Nike ACG

¥1,609 ¥1,999 19% 折让

为了确保这款 Nike ACG Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够抵御风雨和潮湿，我们在哥斯达黎加热带雨林中进行了 46 英里的探险之旅，对其进行了测试。这款夹克采用防风防水技术，并配有收紧设计，能够在恶劣天气条件下为你提供保护。不穿时可将这款轻盈夹克收入衣身内侧口袋中。

便捷携带，说走就走

该夹克可收纳至衣身内侧口袋中，变成一个带有可调节抽绳固定带与储物口袋的小包。

整装待发，开启探险

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。采用全密封接缝结构，搭配正面双向防水拉链和拉链插手口袋上的防护设计，为你提供出色包覆效果。

可调细节

下摆和风帽搭配松紧抽绳设计，打造专属贴合感。

轻松叠搭

采用轻盈锦纶面料，塑就潮湿天气的理想之选；结合宽松版型，方便在需要额外保暖时轻松叠搭其他衣物。