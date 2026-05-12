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Nike ACG
Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣
30% 折让
Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣采用密封接缝设计，防水性能出色，助你从容应对风雨天气。背面开口细节，提供额外的透气体验。如果想脱掉，这款轻便的夹克可收纳至右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。
- 显示颜色： 幻影灰白/山峰白
- 款式： IO9838-030
Nike ACG
30% 折让
Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣采用密封接缝设计，防水性能出色，助你从容应对风雨天气。背面开口细节，提供额外的透气体验。如果想脱掉，这款轻便的夹克可收纳至右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。
风雨无阻
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。
隐藏细节
左领内侧配有口哨，便于取用。风帽搭配弹性抽绳，可供自行调节包覆效果。
随心调整
需要脱下夹克时，夹克可收纳至自身口袋中，实现灵巧便携体验。
其他细节
- 正面拉链开襟设计搭配隐藏式挡风片，打造利落造型
- 插肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 左胸饰有反光 ACG 标志
- 反光耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白/山峰白
- 款式： IO9838-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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