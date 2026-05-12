Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣采用密封接缝设计，防水性能出色，助你从容应对风雨天气。背面开口细节，提供额外的透气体验。如果想脱掉，这款轻便的夹克可收纳至右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣采用密封接缝设计，防水性能出色，助你从容应对风雨天气。背面开口细节，提供额外的透气体验。如果想脱掉，这款轻便的夹克可收纳至右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。

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