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Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣 - 幻影灰白/山峰白

Nike ACG

Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣

¥1,699

Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣采用密封接缝设计，防水性能出色，助你从容应对风雨天气。背面开口细节，提供额外的透气体验。如果想脱掉，这款轻便的夹克可收纳至右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。


  • 显示颜色： 幻影灰白/山峰白
  • 款式： IO9838-030

Nike ACG

¥1,699

Nike ACG Storm-FIT ADV 3L 女子防风防水越野跑步夹克硬壳冲锋衣采用密封接缝设计，防水性能出色，助你从容应对风雨天气。背面开口细节，提供额外的透气体验。如果想脱掉，这款轻便的夹克可收纳至右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。

风雨无阻

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。

隐藏细节

左领内侧配有口哨，便于取用。风帽搭配弹性抽绳，可供自行调节包覆效果。

随心调整

需要脱下夹克时，夹克可收纳至自身口袋中，实现灵巧便携体验。

其他细节

  • 正面拉链开襟设计搭配隐藏式挡风片，打造利落造型
  • 插肩设计结合宽松版型，便于轻松叠搭

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 左胸饰有反光 ACG 标志
  • 反光耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白/山峰白
  • 款式： IO9838-030

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