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Nike ACG Tailwind
运动帽
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Tailwind 运动帽采用匠心打造，为户外探险提供舒适体验。简单便捷的背面扣合设计，可供自由调节贴合效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CV2625-010
Nike ACG Tailwind
¥299
温暖包覆，应对天气变化
Nike ACG Tailwind 运动帽采用匠心打造，为户外探险提供舒适体验。简单便捷的背面扣合设计，可供自由调节贴合效果。
经美国西北地区测试
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。
温暖舒适
拼接融入填充物，帮助保持温暖。
舒适贴合，随心调整
背面可调节扣合设计，打造专属贴合感。
产品细节
- 面料/上部里料/拼接填充物：100% 聚酯纤维。下部里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
- 手洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CV2625-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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