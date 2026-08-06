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Nike ACG Tailwind 运动帽 - 黑/白色

Nike ACG Tailwind

运动帽

¥299

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Nike ACG Tailwind 运动帽采用匠心打造，为户外探险提供舒适体验。简单便捷的背面扣合设计，可供自由调节贴合效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CV2625-010

Nike ACG Tailwind

¥299

温暖包覆，应对天气变化

Nike ACG Tailwind 运动帽采用匠心打造，为户外探险提供舒适体验。简单便捷的背面扣合设计，可供自由调节贴合效果。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。

温暖舒适

拼接融入填充物，帮助保持温暖。

舒适贴合，随心调整

背面可调节扣合设计，打造专属贴合感。

产品细节

  • 面料/上部里料/拼接填充物：100% 聚酯纤维。下部里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CV2625-010

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