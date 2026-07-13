乍看之下，这款 ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤可能很简单。再仔细看，你会发现它配有 8 个口袋，采用弹性梭织面料，带来非凡舒适体验。

腰部周围设有 6 个插袋，内置衬裤另设 2 个口袋。这意味着你拥有充裕的存储空间，可放置凝胶、盐片和其他小型户外必需品。

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