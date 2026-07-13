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ACG "Trailwind"
Dri-FIT ADV 女子速干短裤
¥649
乍看之下，这款 ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤可能很简单。再仔细看，你会发现它配有 8 个口袋，采用弹性梭织面料，带来非凡舒适体验。
- 显示颜色： 浅军绿/白色
- 款式： IU8159-320
ACG "Trailwind"
¥649
乍看之下，这款 ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤可能很简单。再仔细看，你会发现它配有 8 个口袋，采用弹性梭织面料，带来非凡舒适体验。
革新工艺
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
多口袋设计
腰部周围设有 6 个插袋，内置衬裤另设 2 个口袋。这意味着你拥有充裕的存储空间，可放置凝胶、盐片和其他小型户外必需品。
出众贴合
弹性腰部搭配抽绳，可根据个人喜好调节贴合效果。侧边开衩设计，造就无拘运动体验。
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 内置衬裤搭配弹性镶边细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/白色
- 款式： IU8159-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。