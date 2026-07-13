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ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤 - 浅军绿/白色

ACG "Trailwind"

Dri-FIT ADV 女子速干短裤

¥649
浅军绿/白色
暗烟灰/白色
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乍看之下，这款 ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤可能很简单。再仔细看，你会发现它配有 8 个口袋，采用弹性梭织面料，带来非凡舒适体验。


  • 显示颜色： 浅军绿/白色
  • 款式： IU8159-320

ACG "Trailwind"

¥649

乍看之下，这款 ACG "Trailwind" Dri-FIT ADV 女子速干短裤可能很简单。再仔细看，你会发现它配有 8 个口袋，采用弹性梭织面料，带来非凡舒适体验。

革新工艺

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

多口袋设计

腰部周围设有 6 个插袋，内置衬裤另设 2 个口袋。这意味着你拥有充裕的存储空间，可放置凝胶、盐片和其他小型户外必需品。

出众贴合

弹性腰部搭配抽绳，可根据个人喜好调节贴合效果。侧边开衩设计，造就无拘运动体验。

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。腰头部分：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 内置衬裤搭配弹性镶边细节
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/白色
  • 款式： IU8159-320

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