Nike ACG "Trailwind"
Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣
¥1,399
Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够应对风吹雨打。采用超轻锦纶面料，结合防风防水技术，打造出众设计。如果风雨平息，可收纳至小号内袋中，便于存放。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9754-010
Nike ACG "Trailwind"
¥1,399
Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够应对风吹雨打。采用超轻锦纶面料，结合防风防水技术，打造出众设计。如果风雨平息，可收纳至小号内袋中，便于存放。
匠心设计，无惧风雨
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。超轻锦纶面料结合密封接缝设计，助你保持干爽。
收纳式设计
可将夹克收入后身上部内置口袋，方便收纳。
匠心细节
下摆和风帽搭配松紧抽绳，可束紧抵御风雨。我们还在左侧领口内侧添加了一个口哨，方便使用。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 局部弹性袖口
- 反光 ACG 和耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 正面拉链开襟
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9754-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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