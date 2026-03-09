Nike ACG "Trailwind"

¥1,399

Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够应对风吹雨打。采用超轻锦纶面料，结合防风防水技术，打造出众设计。如果风雨平息，可收纳至小号内袋中，便于存放。

匠心设计，无惧风雨

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。超轻锦纶面料结合密封接缝设计，助你保持干爽。

收纳式设计

可将夹克收入后身上部内置口袋，方便收纳。

匠心细节

下摆和风帽搭配松紧抽绳，可束紧抵御风雨。我们还在左侧领口内侧添加了一个口哨，方便使用。