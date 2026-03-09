 
Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣 - 黑/山峰白

Nike ACG "Trailwind"

Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣

¥1,399

Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够应对风吹雨打。采用超轻锦纶面料，结合防风防水技术，打造出众设计。如果风雨平息，可收纳至小号内袋中，便于存放。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9754-010

Nike ACG "Trailwind"

¥1,399

Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣能够应对风吹雨打。采用超轻锦纶面料，结合防风防水技术，打造出众设计。如果风雨平息，可收纳至小号内袋中，便于存放。

匠心设计，无惧风雨

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。超轻锦纶面料结合密封接缝设计，助你保持干爽。 

收纳式设计

可将夹克收入后身上部内置口袋，方便收纳。

匠心细节

下摆和风帽搭配松紧抽绳，可束紧抵御风雨。我们还在左侧领口内侧添加了一个口哨，方便使用。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 局部弹性袖口
  • 反光 ACG 和耐克勾勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 正面拉链开襟
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9754-010

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