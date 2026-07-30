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Nike ACG "Trailwind"
Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克
¥1,299
Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克采用轻盈锦纶面料，结合防风防水技术，助你应对风吹雨打。如果暴风雨平息，可收纳至后领内侧小号口袋中，便于存放。
- 显示颜色： 煤黑/山峰白
- 款式： IO9696-060
Nike ACG "Trailwind"
¥1,299
Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克采用轻盈锦纶面料，结合防风防水技术，助你应对风吹雨打。如果暴风雨平息，可收纳至后领内侧小号口袋中，便于存放。
匠心设计，无惧风雨
Nike Storm-FIT ADV 技术将出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助在恶劣天气条件下保持舒适。轻盈锦纶面料采用密封接缝，助你保持干爽。背部设有开口，透气性更佳，穿着更舒适。
自收纳设计
可将夹克收入后领内侧口袋，方便收纳。
匠心细节
风帽背面搭配弹性抽绳，可供自行调节包覆效果。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 弹性袖口
- 反光 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/山峰白
- 款式： IO9696-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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