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Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克 - 煤黑/山峰白

Nike ACG "Trailwind"

Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克

¥1,299
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克采用轻盈锦纶面料，结合防风防水技术，助你应对风吹雨打。如果暴风雨平息，可收纳至后领内侧小号口袋中，便于存放。


  • 显示颜色： 煤黑/山峰白
  • 款式： IO9696-060

Nike ACG "Trailwind"

¥1,299

Nike ACG "Trailwind" Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克采用轻盈锦纶面料，结合防风防水技术，助你应对风吹雨打。如果暴风雨平息，可收纳至后领内侧小号口袋中，便于存放。

匠心设计，无惧风雨

Nike Storm-FIT ADV 技术将出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助在恶劣天气条件下保持舒适。轻盈锦纶面料采用密封接缝，助你保持干爽。背部设有开口，透气性更佳，穿着更舒适。

自收纳设计

可将夹克收入后领内侧口袋，方便收纳。

匠心细节

风帽背面搭配弹性抽绳，可供自行调节包覆效果。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 弹性袖口
  • 反光 ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/山峰白
  • 款式： IO9696-060

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