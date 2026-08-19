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ACG Trailwind
Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣
10% 折让
ACG Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣助你轻松应对风雨。采用非凡轻盈的锦纶面料，结合防风防水技术，塑就无惧天气变幻的设计。如果风雨平息，夹克可收纳至后身上部内置口袋中，便于存放。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9754-010
ACG Trailwind
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ACG Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣助你轻松应对风雨。采用非凡轻盈的锦纶面料，结合防风防水技术，塑就无惧天气变幻的设计。如果风雨平息，夹克可收纳至后身上部内置口袋中，便于存放。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 局部弹性袖口
- 反光设计 ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 正面拉链开襟设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9754-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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