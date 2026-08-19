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ACG Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣 - 黑/山峰白

ACG Trailwind

Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣

10% 折让

ACG Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣助你轻松应对风雨。采用非凡轻盈的锦纶面料，结合防风防水技术，塑就无惧天气变幻的设计。如果风雨平息，夹克可收纳至后身上部内置口袋中，便于存放。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9754-010

ACG Trailwind

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ACG Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 女子防风防水夹克硬壳冲锋衣助你轻松应对风雨。采用非凡轻盈的锦纶面料，结合防风防水技术，塑就无惧天气变幻的设计。如果风雨平息，夹克可收纳至后身上部内置口袋中，便于存放。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 局部弹性袖口
  • 反光设计 ACG 和耐克勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 正面拉链开襟设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IO9754-010

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