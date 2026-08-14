ACG Trailwind Storm-FIT ADV 2.5L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣采用非凡轻盈的锦纶面料，结合防风防水技术，助你应对风吹雨打。如果风雨平息，夹克可收纳至后领内侧小号口袋中，便于存放。

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