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Nike ACG "Tuff Fleece"
Therma-FIT 姚妙同款女子拒水加绒圆领运动衫
30% 折让
全天候装备，穿上就去野。天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" Therma-FIT 姚妙同款女子拒水加绒圆领运动衫为你贴心守护。这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。Therma-FIT 技术，带来出众保暖感受。配色 819 为运动员姚妙同款。
- 显示颜色： 大学灰/煤黑/山峰白
- 款式： IO9404-009
Nike ACG "Tuff Fleece"
30% 折让
全天候装备，穿上就去野。天气转凉，寒意未深，Nike ACG "Tuff Fleece" Therma-FIT 姚妙同款女子拒水加绒圆领运动衫为你贴心守护。这款厚实运动衫经久耐穿，打造日常佳选。Therma-FIT 技术，带来出众保暖感受。配色 819 为运动员姚妙同款。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 宽松版型，便于轻松叠搭
- 袖口和下摆采用厚实弹性罗纹设计，帮助锁住热量
- 面料经拒水处理，能在微雨天气中助你保持干爽
产品细节
- 面料：75% 棉/25% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 丝网印制图案
- 宽松版型
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/煤黑/山峰白
- 款式： IO9404-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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