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ACG Ultrafly Trail
崇礼168 男子越野竞速跑步鞋
¥1,699
焕新演绎备受青睐的元年款元素，助你一路畅跑。ZoomX 泡棉回弹出众，缔造出众回弹性能；全掌型碳纤维板塑就顺畅迈步体验。匠心外底有助减轻鞋身重量，同时在奔跑过程中铸就强劲抓地力。
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/乌紫/明亮橙
- 款式： IX5017-282
ACG Ultrafly Trail
¥1,699
ACG Ultrafly Trail 崇礼168 男子越野竞速跑步鞋采用轻盈泡棉设计，具有出众回弹性能，助你引爆越野疾速。
焕新演绎备受青睐的元年款元素，助你一路畅跑。ZoomX 泡棉回弹出众，缔造出众回弹性能；全掌型碳纤维板塑就顺畅迈步体验。匠心外底有助减轻鞋身重量，同时在奔跑过程中铸就强劲抓地力。
ZoomX 泡棉
回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色的能量回馈，为你的山径跑步提供稳定的感觉。后跟泡棉设计带来出众回弹表现。
透气织物鞋面
轻盈耐穿，透气出众。
柔韧灵活
全掌型碳纤维板，助你应对复杂地形，可在越野跑中塑就出众的控制力。
出众抓地力
Vibram® Megagrip 外底，助你一路畅行。其设计旨在提供耐穿性，并在潮湿地形上带来出色抓地力。
焕新设计
- ZoomX 泡棉为越野跑提供了耐穿性、柔软性和回弹性能。
- Vibram® Megagrip 外底有助减轻滞重感，铸就非凡抓地力。凸起纹路经过匠心排布，缔造出众抓地力，助你轻松驾驭上下坡。
产品细节
- 单鞋重量：约 287 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/乌紫/明亮橙
- 款式： IX5017-282
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。