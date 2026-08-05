ACG Ultrafly Trail

¥1,699

ACG Ultrafly Trail 崇礼168 男子越野竞速跑步鞋采用轻盈泡棉设计，具有出众回弹性能，助你引爆越野疾速。

焕新演绎备受青睐的元年款元素，助你一路畅跑。ZoomX 泡棉回弹出众，缔造出众回弹性能；全掌型碳纤维板塑就顺畅迈步体验。匠心外底有助减轻鞋身重量，同时在奔跑过程中铸就强劲抓地力。

ZoomX 泡棉

回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色的能量回馈，为你的山径跑步提供稳定的感觉。后跟泡棉设计带来出众回弹表现。

透气织物鞋面

轻盈耐穿，透气出众。

柔韧灵活

全掌型碳纤维板，助你应对复杂地形，可在越野跑中塑就出众的控制力。

出众抓地力

Vibram® Megagrip 外底，助你一路畅行。其设计旨在提供耐穿性，并在潮湿地形上带来出色抓地力。