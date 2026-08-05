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ACG Ultrafly Trail 崇礼168 男子越野竞速跑步鞋 - 奶白 II/奶白 II/乌紫/明亮橙

ACG Ultrafly Trail

崇礼168 男子越野竞速跑步鞋

¥1,699
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

焕新演绎备受青睐的元年款元素，助你一路畅跑。ZoomX 泡棉回弹出众，缔造出众回弹性能；全掌型碳纤维板塑就顺畅迈步体验。匠心外底有助减轻鞋身重量，同时在奔跑过程中铸就强劲抓地力。


  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/乌紫/明亮橙
  • 款式： IX5017-282

ACG Ultrafly Trail

¥1,699

ACG Ultrafly Trail 崇礼168 男子越野竞速跑步鞋采用轻盈泡棉设计，具有出众回弹性能，助你引爆越野疾速。

焕新演绎备受青睐的元年款元素，助你一路畅跑。ZoomX 泡棉回弹出众，缔造出众回弹性能；全掌型碳纤维板塑就顺畅迈步体验。匠心外底有助减轻鞋身重量，同时在奔跑过程中铸就强劲抓地力。

ZoomX 泡棉

回弹出众的 ZoomX 泡棉中底，带来出色的能量回馈，为你的山径跑步提供稳定的感觉。后跟泡棉设计带来出众回弹表现。

透气织物鞋面

轻盈耐穿，透气出众。

柔韧灵活

全掌型碳纤维板，助你应对复杂地形，可在越野跑中塑就出众的控制力。

出众抓地力

Vibram® Megagrip 外底，助你一路畅行。其设计旨在提供耐穿性，并在潮湿地形上带来出色抓地力。

焕新设计

  • ZoomX 泡棉为越野跑提供了耐穿性、柔软性和回弹性能。
  • Vibram® Megagrip 外底有助减轻滞重感，铸就非凡抓地力。凸起纹路经过匠心排布，缔造出众抓地力，助你轻松驾驭上下坡。

产品细节

  • 单鞋重量：约 287 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/乌紫/明亮橙
  • 款式： IX5017-282

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