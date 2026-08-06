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Nike ACG "Volcano" 男子长袖T恤 - 黑

Nike ACG "Volcano"

男子长袖T恤

¥349

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Nike ACG "Volcano" 男子长袖T恤采用宽松版型，搭配火山爆发图案，呈现大自然所钟爱的强劲音调。


  • 显示颜色：
  • 款式： DJ1141-010

Nike ACG "Volcano"

¥349

自然杰作

Nike ACG "Volcano" 男子长袖T恤采用宽松版型，搭配火山爆发图案，呈现大自然所钟爱的强劲音调。

经美国西北地区测试，灵感源自夏威夷岛

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。为汲取灵感，ACG 团队来到夏威夷岛，岛上的黑沙和巨浪使其成为理想的探险圣地。岛上的火山景观和温暖气候为该系列的外观和设计初衷提供了灵感。

顺滑质感

针织面料，塑就休闲舒适的穿着感受。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DJ1141-010

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