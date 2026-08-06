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Nike ACG "Volcano"
男子长袖T恤
¥349
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Nike ACG "Volcano" 男子长袖T恤采用宽松版型，搭配火山爆发图案，呈现大自然所钟爱的强劲音调。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1141-010
Nike ACG "Volcano"
¥349
自然杰作
Nike ACG "Volcano" 男子长袖T恤采用宽松版型，搭配火山爆发图案，呈现大自然所钟爱的强劲音调。
经美国西北地区测试，灵感源自夏威夷岛
该产品在美国俄勒冈州设计和测试。为汲取灵感，ACG 团队来到夏威夷岛，岛上的黑沙和巨浪使其成为理想的探险圣地。岛上的火山景观和温暖气候为该系列的外观和设计初衷提供了灵感。
顺滑质感
针织面料，塑就休闲舒适的穿着感受。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ1141-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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