Nike ACG "Volcano"

¥349

自然杰作

Nike ACG "Volcano" 男子长袖T恤采用宽松版型，搭配火山爆发图案，呈现大自然所钟爱的强劲音调。

经美国西北地区测试，灵感源自夏威夷岛

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。为汲取灵感，ACG 团队来到夏威夷岛，岛上的黑沙和巨浪使其成为理想的探险圣地。岛上的火山景观和温暖气候为该系列的外观和设计初衷提供了灵感。

顺滑质感

针织面料，塑就休闲舒适的穿着感受。