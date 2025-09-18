Nike ACG "Walking Tree" Dri-FIT 男子速干T恤从热带雨林的生物中汲取设计灵感，采用宽松版型，同时搭载 Dri-FIT 导湿速干技术。 匠心图案描绘了哥斯达黎加低地神奇的行走棕榈树，这种树会朝光照的方向移动。

ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加的海岸线进行探险，旨在寻找灵感，设计出能够抵御炎热、潮湿环境的装备。 T恤上写有团队沿路遇到的行走棕榈树的故事，彰显别致出众风范。

