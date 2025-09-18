 
Nike ACG "Walking Tree" Dri-FIT 男子速干T恤 - 杏茶色

Nike ACG "Walking Tree"

Dri-FIT 男子速干T恤

10% 折让

Nike ACG "Walking Tree" Dri-FIT 男子速干T恤从热带雨林的生物中汲取设计灵感，采用宽松版型，同时搭载 Dri-FIT 导湿速干技术。 匠心图案描绘了哥斯达黎加低地神奇的行走棕榈树，这种树会朝光照的方向移动。


  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： HJ0797-297

匠心技术，保持干爽

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

灵感源自热带雨林

ACG 团队曾深入热带雨林腹地，沿着哥斯达黎加的海岸线进行探险，旨在寻找灵感，设计出能够抵御炎热、潮湿环境的装备。 T恤上写有团队沿路遇到的行走棕榈树的故事，彰显别致出众风范。

非凡结构

衣身和衣袖采用宽松剪裁，助力自如畅动，轻松叠搭。 厚实针织面料垂坠挺括，富有结构感。

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
