潮鞋不怕“潮”。Nike ACG Watercat+ 运动鞋采用匠心设计，令你无忧踏浪，纵享近水意趣。简约鞋面从 Nike 历代编织鞋款中汲取灵感，以绳线织造而成，带来轻盈透气的穿着体验。沿袭元年款便捷系带系统，便于穿脱；结合经改良的整体版型和结构，助你在河畔尽情舒适畅玩。橡胶外底搭配起伏式凸起底纹，铸就强劲抓地力，无论踩上湿滑岩石还是漫步泥泞小路，皆可稳稳迈步。ACG 是 All Conditions Gear（全天候装备）的缩写，鞋如其名，旨在助力从容应对不同环境和天气。快上脚嬉水鞋款，去征服溪流与浪花。

显示颜色： 铁灰/煤黑/黑/铁灰

款式： CZ0931-004