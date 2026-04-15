 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike ACG Watercat+ 运动鞋 - 铁灰/煤黑/黑/铁灰

Nike ACG Watercat+

运动鞋

¥999
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

潮鞋不怕“潮”。Nike ACG Watercat+ 运动鞋采用匠心设计，令你无忧踏浪，纵享近水意趣。简约鞋面从 Nike 历代编织鞋款中汲取灵感，以绳线织造而成，带来轻盈透气的穿着体验。沿袭元年款便捷系带系统，便于穿脱；结合经改良的整体版型和结构，助你在河畔尽情舒适畅玩。橡胶外底搭配起伏式凸起底纹，铸就强劲抓地力，无论踩上湿滑岩石还是漫步泥泞小路，皆可稳稳迈步。ACG 是 All Conditions Gear（全天候装备）的缩写，鞋如其名，旨在助力从容应对不同环境和天气。快上脚嬉水鞋款，去征服溪流与浪花。


  • 显示颜色： 铁灰/煤黑/黑/铁灰
  • 款式： CZ0931-004

Nike ACG Watercat+

¥999

潮鞋不怕“潮”。Nike ACG Watercat+ 运动鞋采用匠心设计，令你无忧踏浪，纵享近水意趣。简约鞋面从 Nike 历代编织鞋款中汲取灵感，以绳线织造而成，带来轻盈透气的穿着体验。沿袭元年款便捷系带系统，便于穿脱；结合经改良的整体版型和结构，助你在河畔尽情舒适畅玩。橡胶外底搭配起伏式凸起底纹，铸就强劲抓地力，无论踩上湿滑岩石还是漫步泥泞小路，皆可稳稳迈步。ACG 是 All Conditions Gear（全天候装备）的缩写，鞋如其名，旨在助力从容应对不同环境和天气。快上脚嬉水鞋款，去征服溪流与浪花。

其他细节

  • 疏松鞋面以绳线编织而成，无论裸足还是穿袜，均可实现舒适耐穿的透气体验
  • 提拉设计延续鞋身元素，打造流畅外观
  • 内嵌式中底，带来出色贴合感受，帮助稳固双足
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力，无论野外岩石小径还是城市街道，皆可轻松驾驭

产品细节

  • ACG 标志
  • 显示颜色： 铁灰/煤黑/黑/铁灰
  • 款式： CZ0931-004

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。