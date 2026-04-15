第 1 张图片，共 9 张图片
Nike ACG Watercat+
运动鞋
¥999
潮鞋不怕“潮”。Nike ACG Watercat+ 运动鞋采用匠心设计，令你无忧踏浪，纵享近水意趣。简约鞋面从 Nike 历代编织鞋款中汲取灵感，以绳线织造而成，带来轻盈透气的穿着体验。沿袭元年款便捷系带系统，便于穿脱；结合经改良的整体版型和结构，助你在河畔尽情舒适畅玩。橡胶外底搭配起伏式凸起底纹，铸就强劲抓地力，无论踩上湿滑岩石还是漫步泥泞小路，皆可稳稳迈步。ACG 是 All Conditions Gear（全天候装备）的缩写，鞋如其名，旨在助力从容应对不同环境和天气。快上脚嬉水鞋款，去征服溪流与浪花。
- 显示颜色： 铁灰/煤黑/黑/铁灰
- 款式： CZ0931-004
Nike ACG Watercat+
¥999
潮鞋不怕“潮”。Nike ACG Watercat+ 运动鞋采用匠心设计，令你无忧踏浪，纵享近水意趣。简约鞋面从 Nike 历代编织鞋款中汲取灵感，以绳线织造而成，带来轻盈透气的穿着体验。沿袭元年款便捷系带系统，便于穿脱；结合经改良的整体版型和结构，助你在河畔尽情舒适畅玩。橡胶外底搭配起伏式凸起底纹，铸就强劲抓地力，无论踩上湿滑岩石还是漫步泥泞小路，皆可稳稳迈步。ACG 是 All Conditions Gear（全天候装备）的缩写，鞋如其名，旨在助力从容应对不同环境和天气。快上脚嬉水鞋款，去征服溪流与浪花。
其他细节
- 疏松鞋面以绳线编织而成，无论裸足还是穿袜，均可实现舒适耐穿的透气体验
- 提拉设计延续鞋身元素，打造流畅外观
- 内嵌式中底，带来出色贴合感受，帮助稳固双足
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力，无论野外岩石小径还是城市街道，皆可轻松驾驭
产品细节
- ACG 标志
- 显示颜色： 铁灰/煤黑/黑/铁灰
- 款式： CZ0931-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。