全天候装备，穿上就去野。Nike ACG "Wildsee" 女子速干长袖修身运动上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。

这款舒适的修身运动上衣可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。

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