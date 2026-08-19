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ACG Wildsee
Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣
15% 折让
全天候装备，穿上就去野。ACG Wildsee Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣采用柔软弹性面料结合导湿速干技术，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适干爽感受。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： IO1453-010
ACG Wildsee
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全天候装备，穿上就去野。ACG Wildsee Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣采用柔软弹性面料结合导湿速干技术，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适干爽感受。
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 修身版型
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： IO1453-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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