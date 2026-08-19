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ACG Wildsee Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣 - 黑/煤黑/山峰白

ACG Wildsee

Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣

15% 折让

全天候装备，穿上就去野。ACG Wildsee Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣采用柔软弹性面料结合导湿速干技术，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适干爽感受。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： IO1453-010

ACG Wildsee

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全天候装备，穿上就去野。ACG Wildsee Dri-FIT 男子速干修身短袖运动上衣采用柔软弹性面料结合导湿速干技术，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适干爽感受。

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 修身版型
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： IO1453-010

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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