Nike ACG "Wildsee"

¥329 ¥399 17% 折让

Nike ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子速干紧身运动短裤采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，都十分舒适。出汗了？我们采用了 Nike Dri-FIT 技术，这项技术可导湿速干。

叠搭设计，适应气候

这款舒适的紧身运动短裤可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

匠心细节

从网眼口袋到可供自主调节贴合度的抽绳，这款短裤采用精心设计的细节，助你尽享户外乐趣。