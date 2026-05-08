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Nike ACG "Wildsee"
Dri-FIT 男子速干紧身运动短裤
17% 折让
Nike ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子速干紧身运动短裤采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，都十分舒适。出汗了？我们采用了 Nike Dri-FIT 技术，这项技术可导湿速干。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： IQ5126-010
Nike ACG "Wildsee"
17% 折让
Nike ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子速干紧身运动短裤采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，都十分舒适。出汗了？我们采用了 Nike Dri-FIT 技术，这项技术可导湿速干。
叠搭设计，适应气候
这款舒适的紧身运动短裤可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
匠心细节
从网眼口袋到可供自主调节贴合度的抽绳，这款短裤采用精心设计的细节，助你尽享户外乐趣。
产品细节
- 弹性腰部搭配双向抽绳
- 面料/里料拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白
- 款式： IQ5126-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。