 
第 1 张图片，共 5 张图片
ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣 - 黑/山峰白

ACG "Wildsee"

Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣

¥549
黑/山峰白
浅土褐/奶白 II/浅深红/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

出汗了？导湿速干技术助你保持干爽。这款 ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IM4224-010

ACG "Wildsee"

¥549

出汗了？导湿速干技术助你保持干爽。这款 ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。

叠搭设计，适应气候

这款修身上衣可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。

匠心细节

拇指孔设计，帮助稳固衣袖。腋下网眼布拼接设计，透气性出众，助你舒适畅行山野。

其他细节

1/4 拉链开襟设计，可自行调节包覆效果和透气性

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： IM4224-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。