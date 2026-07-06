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ACG "Wildsee"
Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣
¥549
出汗了？导湿速干技术助你保持干爽。这款 ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IM4224-010
ACG "Wildsee"
¥549
出汗了？导湿速干技术助你保持干爽。这款 ACG "Wildsee" Dri-FIT 男子 1/4 拉链开襟速干长袖徒步上衣采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
叠搭设计，适应气候
这款修身上衣可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。
匠心细节
拇指孔设计，帮助稳固衣袖。腋下网眼布拼接设计，透气性出众，助你舒适畅行山野。
其他细节
1/4 拉链开襟设计，可自行调节包覆效果和透气性
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IM4224-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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