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Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒圆领上衣 - 高射炮橄榄绿/冷杉绿/荧光冰黄/山峰白

Nike ACG "Wolf Lichen"

男子加绒圆领上衣

10% 折让

全天候装备，穿上就去野。想要轻盈又温暖的上衣？你找到了。Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒圆领上衣采用 Polartec® 面料，结合疏松结构，柔软而舒适。不穿时可将其收纳至随附的洗衣袋中，便于轻松携带。


  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/冷杉绿/荧光冰黄/山峰白
  • 款式： IH1446-368

Nike ACG "Wolf Lichen"

10% 折让

全天候装备，穿上就去野。想要轻盈又温暖的上衣？你找到了。Nike ACG "Wolf Lichen" 男子加绒圆领上衣采用 Polartec® 面料，结合疏松结构，柔软而舒适。不穿时可将其收纳至随附的洗衣袋中，便于轻松携带。

温暖舒适

弹性 Polartec® 面料，轻盈温暖，柔软亲肤。

叠搭设计，适应气候

这款中间层上衣采用宽松版型，可内搭打底服，亦可外搭夹克。袖口内置拇指孔，有助稳固袖管。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 宽松版型
  • 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
  • 内置拇指孔
  • 弹性包边下摆和袖口
  • 可机洗（需放入洗衣袋中洗涤）
  • 显示颜色： 高射炮橄榄绿/冷杉绿/荧光冰黄/山峰白
  • 款式： IH1446-368

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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