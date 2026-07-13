ACG Zegama Hike

¥1,399

ACG HIKE 系列的登山 “王者”。

将艰难爬坡变为全景乐趣。ACG Zegama Hike 野外徒步女子徒步鞋是备受信赖的徒步鞋款，助你轻松登顶，达成目标。采用先进技术，轻盈缓震中底结合抓地力出色的 Vibram® MegaGrip 外底，缔造舒适穿着体验和稳定性能。匠心版型搭配橡胶外底，提供出众的耐穿性，助你应对不断变化的崎岖地形。

双层缓震配置 匠心中底设计，在足下区域加入轻盈 ZoomX 泡棉，带来出色缓震表现。搭载硬质泡棉，在崎岖不平的地面上有助提供缓震性能、舒适感和稳定性。 强劲抓地力 备受信赖的 Vibram® MegaGrip 外底采用 Traction Lug 技术，在复杂多变的越野环境中提供强劲的抓地力。 稳定包覆 无论是上坡还是下坡，系带系统都能为双足提供稳固贴合感。橡胶外底，提供出众的抓地力，助你轻松驾驭不断变化的地形。 舒适贴合 匠心鞋眼有助实现可调节贴合度，让你轻松调整，在徒步中保持双足舒适。

其他细节 透气织物与合成材质组合鞋面轻盈耐穿，适合长距离徒步，有助应对崎岖地形

鞋口柔软且略带弹性，有助减少碎屑进入鞋内的情况