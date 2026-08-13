ACG Zegama Trail

¥1,169 ¥1,299 10% 折让

一款备受信赖的越野跑步鞋如今正式加入 ACG 系列，并经过焕新打造。ACG Zegama Trail 此沙同款男子越野跑步鞋上脚轻盈，回弹缓震，结合强劲抓地力和充裕的前足空间。即使在崎岖的越野地形上，你也能享受出众的舒适度和控制力。无论是陡峭攀爬、急弯转向，还是快速下坡，Zegama 都能助你从容应对。你准备好了吗？配色 103 为此沙同款。

加高泡棉缓震配置 匠心中底设计，在足下区域加入轻盈 ZoomX 泡棉，带来出色缓震表现。搭配 Cushlon 3.0 泡棉，在崎岖地面上有助提供缓震性能、舒适感和稳定性。 自在活动 专为越野跑者打造，前足空间充裕，助你在崎岖地形上也能稳定畅跑。 鞋口防护设计 鞋口采用略带弹性的材料，有助减少碎石和杂物进入的情况，同时包裹脚踝，实现舒适贴合感。 强劲抓地力，可靠掌控力 备受信赖的 Vibram® MegaGrip 外底采用 Traction Lug 技术，在复杂多变的越野环境中提供强劲的抓地力。

其他细节 织物与合成材质组合鞋面轻盈耐穿，专为具有挑战的越野地形而设计