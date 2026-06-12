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ACG Zegama Trail
此沙同款男子越野跑步鞋
¥1,299
- 显示颜色： 浅深红/浅土褐/黑/黑
- 款式： HV8113-600
ACG Zegama Trail
¥1,299
一款备受信赖的越野跑步鞋如今正式加入 ACG 系列，并经过焕新打造。ACG Zegama Trail 男子越野跑步鞋上脚轻盈，回弹缓震，结合强劲抓地力和充裕的前足空间。即使在崎岖的越野地形上，你也能享受出众的舒适度和控制力。无论是陡峭攀爬、急弯转向，还是快速下坡，Zegama 都能助你从容应对。你准备好了吗？配色 103 为此沙同款。
加高泡棉缓震配置
匠心中底设计，在足下区域加入轻盈 ZoomX 泡棉，带来出色缓震表现。搭配 Cushlon 3.0 泡棉，在崎岖地面上有助提供缓震性能、舒适感和稳定性。
自在活动
专为越野跑者打造，前足空间充裕，助你在崎岖地形上也能稳定畅跑。
鞋口防护设计
鞋口采用略带弹性的材料，有助减少碎石和杂物进入的情况，同时包裹脚踝，实现舒适贴合感。
强劲抓地力，可靠掌控力
备受信赖的 Vibram® MegaGrip 外底采用 Traction Lug 技术，在复杂多变的越野环境中提供强劲的抓地力。
其他细节
织物与合成材质组合鞋面轻盈耐穿，专为具有挑战的越野地形而设计
产品细节
- 单鞋重量：约 338 克（男码 44 码）
- 显示颜色： 浅深红/浅土褐/黑/黑
- 款式： HV8113-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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