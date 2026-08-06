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Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX
女子越野跑步鞋
¥1,499
舒适非凡。柔软脚感，助你挑战高难度越野路线。一款备受信赖的越野跑步鞋如今正式加入 ACG 系列，并焕新打造，助力应对不同天气环境条件。GORE-TEX 材料，有助于在穿越潮湿地形时保持双脚干爽。Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX 女子越野跑步鞋上脚轻盈，回弹缓震，结合强劲抓地力和充裕的前足空间。即使在崎岖的越野路线上，你也能享受出众的舒适度和控制力。无论是陡峭攀爬、急弯转向，还是快速下坡，Zegama 都能助你从容应对。你准备好了吗？
- 显示颜色： 浅银/安全橙/黑/山峰白
- 款式： IO7933-002
Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX
¥1,499
舒适非凡。柔软脚感，助你挑战高难度越野路线。一款备受信赖的越野跑步鞋如今正式加入 ACG 系列，并焕新打造，助力应对不同天气环境条件。GORE-TEX 材料，有助于在穿越潮湿地形时保持双脚干爽。Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX 女子越野跑步鞋上脚轻盈，回弹缓震，结合强劲抓地力和充裕的前足空间。即使在崎岖的越野路线上，你也能享受出众的舒适度和控制力。无论是陡峭攀爬、急弯转向，还是快速下坡，Zegama 都能助你从容应对。你准备好了吗？
加高泡棉缓震配置
匠心中底设计，在足下区域加入轻盈 ZoomX 泡棉，带来出色缓震表现。搭配回弹泡棉，在崎岖地面上有助提供缓震性能、舒适感和稳定性。
自在活动
专为越野跑者打造，前足空间充裕，助你在崎岖地形上也能稳定畅跑。
鞋口防护设计
鞋口采用略带弹性的材料，有助减少碎石和杂物进入的情况，同时包裹脚踝，实现舒适贴合感。
强劲抓地力
备受信赖的 Vibram® MegaGrip 外底采用 Traction Lug 技术，在复杂多变的越野环境中提供强劲的抓地力。
其他细节
- GORE-TEX 材料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验
- 织物与合成材质组合鞋面轻盈耐穿，专为具有挑战的越野地形而设计
产品细节
- 单鞋重量：约 283 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅银/安全橙/黑/山峰白
- 款式： IO7933-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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