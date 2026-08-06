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Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX 女子越野跑步鞋 - 浅银/安全橙/黑/山峰白

Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX

女子越野跑步鞋

¥1,499
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

舒适非凡。柔软脚感，助你挑战高难度越野路线。一款备受信赖的越野跑步鞋如今正式加入 ACG 系列，并焕新打造，助力应对不同天气环境条件。GORE-TEX 材料，有助于在穿越潮湿地形时保持双脚干爽。Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX 女子越野跑步鞋上脚轻盈，回弹缓震，结合强劲抓地力和充裕的前足空间。即使在崎岖的越野路线上，你也能享受出众的舒适度和控制力。无论是陡峭攀爬、急弯转向，还是快速下坡，Zegama 都能助你从容应对。你准备好了吗？


  • 显示颜色： 浅银/安全橙/黑/山峰白
  • 款式： IO7933-002

Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX

¥1,499

舒适非凡。柔软脚感，助你挑战高难度越野路线。一款备受信赖的越野跑步鞋如今正式加入 ACG 系列，并焕新打造，助力应对不同天气环境条件。GORE-TEX 材料，有助于在穿越潮湿地形时保持双脚干爽。Nike ACG Zegama Trail GORE-TEX 女子越野跑步鞋上脚轻盈，回弹缓震，结合强劲抓地力和充裕的前足空间。即使在崎岖的越野路线上，你也能享受出众的舒适度和控制力。无论是陡峭攀爬、急弯转向，还是快速下坡，Zegama 都能助你从容应对。你准备好了吗？

加高泡棉缓震配置

匠心中底设计，在足下区域加入轻盈 ZoomX 泡棉，带来出色缓震表现。搭配回弹泡棉，在崎岖地面上有助提供缓震性能、舒适感和稳定性。

自在活动

专为越野跑者打造，前足空间充裕，助你在崎岖地形上也能稳定畅跑。

鞋口防护设计

鞋口采用略带弹性的材料，有助减少碎石和杂物进入的情况，同时包裹脚踝，实现舒适贴合感。

强劲抓地力

备受信赖的 Vibram® MegaGrip 外底采用 Traction Lug 技术，在复杂多变的越野环境中提供强劲的抓地力。

其他细节

  • GORE-TEX 材料助你保持干爽，缔造心无旁骛的冒险体验
  • 织物与合成材质组合鞋面轻盈耐穿，专为具有挑战的越野地形而设计

产品细节

  • 单鞋重量：约 283 克（女码 39 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅银/安全橙/黑/山峰白
  • 款式： IO7933-002

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