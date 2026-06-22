Nike Advantage Dri-FIT 郑钦文同款女子速干全长拉链开襟网球夹克为当今优秀的网球运动员焕新演绎经典的热身装备。采用导湿速干面料，搭配高领设计，让你轻松应对棘手问题。配色 736 为网球运动员郑钦文同款。

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