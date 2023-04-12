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      Nike AeroAdapt

      女子短款上衣

      ¥329

      光子灰/黑/金属银
      黑/黑/金属银
      无限紫丁香/黑/金属银

      Nike AeroAdapt 女子短款上衣采用轻盈面料结合短款设计，在升温时营造出色透气性。背面匠心设计，助你在高强度活动中保持凉爽舒适。

      • 显示颜色： 光子灰/黑/金属银
      • 款式： CJ3587-028

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，舒适亲肤

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