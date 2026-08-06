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Nike AeroAdapt 女子短款上衣 - 黑/黑/金属银

Nike AeroAdapt

女子短款上衣

¥329
黑/黑/金属银
无限紫丁香/黑/金属银

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Nike AeroAdapt 女子短款上衣采用轻盈面料结合短款设计，在升温时营造出色透气性。背面匠心设计，助你在高强度活动中保持凉爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属银
  • 款式： CJ3587-010

Nike AeroAdapt

¥329

信心满满，妥帖包覆

Nike AeroAdapt 女子短款上衣采用轻盈面料结合短款设计，在升温时营造出色透气性。背面匠心设计，助你在高强度活动中保持凉爽舒适。

透气升级

Nike AeroAdapt 技术针对特定区域采用匠心拼接设计，助你保持恰当体温。

舒适透气

匠心面料，帮助身体保持干爽舒适。

稳固贴合

下摆出众设计，在运动期间令上衣稳固贴合。短款剪裁适合搭配高腰裤。

产品细节

  • 紧身版型，舒适亲肤
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。拼接：81% 聚酯纤维/19% 锦纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/金属银
  • 款式： CJ3587-010

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