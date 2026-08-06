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Nike AeroAdapt
女子短款上衣
¥329
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此配色当前无货
Nike AeroAdapt 女子短款上衣采用轻盈面料结合短款设计，在升温时营造出色透气性。背面匠心设计，助你在高强度活动中保持凉爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： CJ3587-010
Nike AeroAdapt
¥329
信心满满，妥帖包覆
Nike AeroAdapt 女子短款上衣采用轻盈面料结合短款设计，在升温时营造出色透气性。背面匠心设计，助你在高强度活动中保持凉爽舒适。
透气升级
Nike AeroAdapt 技术针对特定区域采用匠心拼接设计，助你保持恰当体温。
舒适透气
匠心面料，帮助身体保持干爽舒适。
稳固贴合
下摆出众设计，在运动期间令上衣稳固贴合。短款剪裁适合搭配高腰裤。
产品细节
- 紧身版型，舒适亲肤
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。拼接：81% 聚酯纤维/19% 锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： CJ3587-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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