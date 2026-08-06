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Nike AeroBill Featherlight 儿童可调节运动帽 - 白色/黑

Nike AeroBill Featherlight

儿童可调节运动帽

¥149

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戴上 Nike AeroBill Featherlight 儿童可调节运动帽，畅享玩耍时光。该款运动帽可导湿速干，帮助你在跑步和闲逛时保持干爽。此外还饰有大号图案，彰显经典 Swoosh 风范。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CW5638-100

Nike AeroBill Featherlight

¥149

助力舒适畅玩

戴上 Nike AeroBill Featherlight 儿童可调节运动帽，畅享玩耍时光。该款运动帽可导湿速干，帮助你在跑步和闲逛时保持干爽。此外还饰有大号图案，彰显经典 Swoosh 风范。

其他细节

  • Nike AeroBill 技术，实现出众透气性和舒适性
  • 背面可调式扣合设计，舒适贴合
  • 梭织面料，轻盈耐穿

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 不可洗涤
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CW5638-100

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