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Nike AeroBill Featherlight
儿童可调节运动帽
¥149
售罄：
此配色当前无货
戴上 Nike AeroBill Featherlight 儿童可调节运动帽，畅享玩耍时光。该款运动帽可导湿速干，帮助你在跑步和闲逛时保持干爽。此外还饰有大号图案，彰显经典 Swoosh 风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CW5638-100
Nike AeroBill Featherlight
¥149
助力舒适畅玩
戴上 Nike AeroBill Featherlight 儿童可调节运动帽，畅享玩耍时光。该款运动帽可导湿速干，帮助你在跑步和闲逛时保持干爽。此外还饰有大号图案，彰显经典 Swoosh 风范。
其他细节
- Nike AeroBill 技术，实现出众透气性和舒适性
- 背面可调式扣合设计，舒适贴合
- 梭织面料，轻盈耐穿
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 不可洗涤
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CW5638-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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