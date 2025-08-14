 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤 含衬里 - 白色/黑

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤 含衬里

13% 折让

出众设计，尽情畅跑。Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干中腰跑步短裤（含衬里）采用匠心技术，结合轻盈的导湿速干面料，为你缔造心无旁骛的迈步体验。两侧开衩设计，助你畅动自如；内置衬裤，塑就顺滑舒适的包覆效果。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FN2329-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 弹性网眼腰部设计搭配内置抽绳，透气出众，稳固贴合
  • 革新衬裤采用顺滑接缝设计，打造舒适包覆体验
  • 配有三个内置口袋，可随心存放卡片和钥匙

产品细节

  • 后身褶裥设计
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
