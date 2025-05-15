 

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）

¥499

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，助你发挥上佳表现。侧边加大开衩设计，助你在跑步过程中自在畅动，悦享舒适非凡的疾速体验。


  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： IB2237-736

Nike AeroSwift

¥499

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干印花跑步短裤（含衬裤）将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，助你发挥上佳表现。侧边加大开衩设计，助你在跑步过程中自在畅动，悦享舒适非凡的疾速体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 网眼弹性腰部搭配内置开口抽绳，塑就稳固贴合感与出色透气体验
  • 内置衬裤采用柔软接缝，打造舒适包覆体验
  • 衬裤内侧口袋，便于收纳卡片和钥匙等小物件

产品细节

  • 后身褶裥设计
  • 正面裤脚两侧饰有耐克勾标志
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。 里裤/腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶 腰头部分：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅柠檬黄/黑
  • 款式： IB2237-736

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