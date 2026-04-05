Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心采用梭织面料和新颖图案设计，让你随时为比赛做好准备。采用导湿速干技术，轻盈透气，助你在比赛中保持清爽。

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心采用梭织面料和新颖图案设计，让你随时为比赛做好准备。采用导湿速干技术，轻盈透气，助你在比赛中保持清爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。