 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心 - 庭紫/白色

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 女子速干短款跑步背心修身贴合，助你攻克目标，发挥上佳表现。轻盈导湿速干面料，助你保持舒适干爽，突破极限。侧边开衩设计，助你心无旁骛，专注迈步。


  • 显示颜色： 庭紫/白色
  • 款式： FN2714-547

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 侧边开衩设计，令你畅动自如

产品细节

  • 后身褶裥设计
  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 庭紫/白色
  • 款式： FN2714-547

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。