这款导湿速干的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤专为比赛而生，采用轻盈的梭织面料，并饰有清新印花。内置衬裤，缔造舒适支撑效果；内置衬裤周围设有四个口袋，可供收纳随身小物。 ﻿

这款导湿速干的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤专为比赛而生，采用轻盈的梭织面料，并饰有清新印花。内置衬裤，缔造舒适支撑效果；内置衬裤周围设有四个口袋，可供收纳随身小物。 ﻿

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