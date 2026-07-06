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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤
¥649
这款导湿速干的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤专为比赛而生，采用轻盈的梭织面料，并饰有清新印花。内置衬裤，缔造舒适支撑效果；内置衬裤周围设有四个口袋，可供收纳随身小物。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IM5361-010
Nike AeroSwift
¥649
这款导湿速干的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤专为比赛而生，采用轻盈的梭织面料，并饰有清新印花。内置衬裤，缔造舒适支撑效果；内置衬裤周围设有四个口袋，可供收纳随身小物。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适运动
- Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，贴合透气
产品细节
- 非反光耐克勾标志
- 两侧融入打孔设计
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IM5361-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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