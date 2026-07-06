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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤 - 黑/白色

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤

¥649

这款导湿速干的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤专为比赛而生，采用轻盈的梭织面料，并饰有清新印花。内置衬裤，缔造舒适支撑效果；内置衬裤周围设有四个口袋，可供收纳随身小物。 ﻿


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IM5361-010

Nike AeroSwift

¥649

这款导湿速干的 Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步短裤专为比赛而生，采用轻盈的梭织面料，并饰有清新印花。内置衬裤，缔造舒适支撑效果；内置衬裤周围设有四个口袋，可供收纳随身小物。 ﻿

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适运动
  • Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，贴合透气

产品细节

  • 非反光耐克勾标志
  • 两侧融入打孔设计
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IM5361-010

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