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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步背心
¥649
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步背心专为竞速而生，助你克服严苛挑战。轻盈透气面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，一路冲向终点。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IM5359-010
Nike AeroSwift
¥649
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干印花跑步背心专为竞速而生，助你克服严苛挑战。轻盈透气面料搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，一路冲向终点。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 打孔面料，透气舒适
- 衣领和袖窿采用镶边设计，带来顺滑触感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IM5359-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。