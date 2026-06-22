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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）
20% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）灵感源自钻石奖杯，导湿速干的设计专为比赛而生。采用弹性梭织面料和关键区域打孔设计，随行而动，助你保持清爽，一路冲向终点。
- 显示颜色： 黑/激光橙
- 款式： IF2069-010
Nike AeroSwift
20% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）灵感源自钻石奖杯，导湿速干的设计专为比赛而生。采用弹性梭织面料和关键区域打孔设计，随行而动，助你保持清爽，一路冲向终点。
导湿速干，舒适支撑
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。内置衬裤质感轻盈，提供舒适支撑体验。
助力畅跑
四向弹性梭织面料可自如伸展。 Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。
为比赛而生
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。该款短裤采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
其他细节
- 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影
- 背面拉链口袋，可安全收纳随身物品
产品细节
- 内置衬裤
- 腰部抽绳设计
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/激光橙
- 款式： IF2069-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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