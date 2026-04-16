Nike AeroSwift

¥549

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他小物。

导湿速干，性能出众 Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。 为运动而生 四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。 引爆疾速 AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。这款短裤具备非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。