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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）
¥549
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他小物。
- 显示颜色： 微绿/青石蓝
- 款式： IH6938-394
Nike AeroSwift
¥549
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他小物。
导湿速干，性能出众
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
为运动而生
四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。
引爆疾速
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。这款短裤具备非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 微绿/青石蓝
- 款式： IH6938-394
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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