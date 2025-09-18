Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）
28% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料在你畅跑之际帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他物品。
- 显示颜色： 幻影/黑
- 款式： FN3350-057
Nike AeroSwift
革新设计，迅疾表现
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。此系列服装采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
导湿速干，性能出众
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
匠心设计，助力畅动
四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。
魅力身影，完满呈现
耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影。
其他细节
- 专为竞速跑设计
- 衬里：针织衬裤
- 面料：轻盈梭织
- 储物空间：腰部内侧 4 个口袋搭配背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
