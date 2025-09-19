Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）
10% 折让
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈出众，专为引爆疾速而打造。 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，帮助保持干爽；四向弹性面料随行而动，提供出色包覆，助你专注畅跑。
- 显示颜色： 海岸蓝/白色
- 款式： HV2646-492
保持干爽
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
助力畅跑
四向弹性梭织面料可自如伸展。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。
革新设计，迅疾表现
AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 该款短裤采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。
其他细节
- 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影
- 背面拉链口袋，可安全收纳随身物品
产品细节
- 腰部抽绳设计
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。 里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
