 
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 荧光黄/白色

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）

¥699

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈出众，专为引爆疾速而打造。 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，帮助保持干爽；四向弹性面料随行而动，提供出色包覆，助你专注畅跑。


  • 显示颜色： 荧光黄/白色
  • 款式： HV2646-702

Nike AeroSwift

¥699

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）轻盈出众，专为引爆疾速而打造。 Dri-FIT ADV 导湿速干技术，帮助保持干爽；四向弹性面料随行而动，提供出色包覆，助你专注畅跑。

保持干爽

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

助力畅跑

四向弹性梭织面料可自如伸展。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。

革新设计，迅疾表现

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。 该款短裤采用革新技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。 流线型设计时尚轻盈，令你畅动无拘、漂亮地完成比赛。

其他细节

  • 耐克勾标志采用非反光饰面，避免干扰比赛期间的闪光摄影
  • 背面拉链口袋，可安全收纳随身物品

产品细节

  • 腰部抽绳设计
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。 里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 荧光黄/白色
  • 款式： HV2646-702

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。