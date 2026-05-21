 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤） - 山峰白

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）

11% 折让

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他小物。


  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： IH6938-121

Nike AeroSwift

11% 折让

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV 男子速干跑步短裤（含衬裤）专为竞速跑设计，助你力克难关，与精英跑者一决高下。轻盈梭织面料帮助导湿速干，针织衬裤提供你所需的出色支撑感。腰部内侧配有四个口袋，可供存放能量胶、零食和比赛日所需的其他小物。

导湿速干，性能出众

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

为运动而生

四向弹性梭织面料可自如伸展，助你舒适畅跑。Flyvent 腰部采用网眼布搭配弹性设计，舒适透气。

引爆疾速

AeroSwift 系列是 Nike 竞速装备的经典力作。这款短裤具备非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：73% 锦纶/27% 氨纶。里料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： IH6938-121

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。